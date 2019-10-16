Beyaz Saray'da Suriye toplantısı16 Ekim 2019 Çarşamba 09:34 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:41
ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nden üst düzey isimler Suriye'deki durumu görüşmek üzere bugün ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nden isimlerin yanı sıra dışişleri ve silahlı hizmetler komiteleri, Suriye'deki durumu görüşmek üzere Trump ile görüşecek.
Davet edilenler arasında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Lideri Mitch McConnell, Demokrat Meclis Başkanı Nancy Pelosi, Senato Dış İlişkiler ve İçişleri ile Dışişleri Komitelerinin başkanı ve rütbeli üyeleri olduğu açıklandı.
Toplantı TSİ ile 22:00’da başlayacak.
ABD'den üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suriye gündemini görüşmek için bugün Türkiye'ye geliyor.
Pence, 17 Ekim perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Kaynak: Reuters