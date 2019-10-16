Dünya
Meksika'da silahlı çatışma: 15 ölü16 Ekim 2019 Çarşamba 09:25 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:26
Meksika'nın güneyinde yer alan Guerrero eyaletinde meydana gelen silahlı çatışmada 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Guerrero eyaleti yetkilileri, Tepochica bölgesinde silahlı saldırganlarla askerler arasında çatışma çıktığını belirterek, olayda bir asker ve 14 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Yetkililer, Guerrero'da meydana gelen silahlı çatışmanın, Michoacan eyaletinin Aguililla şehrinde pazartesi günü 13 polisin hayatını kaybettiği saldırıyla aynı gün olduğunu açıkladı.
Michoacan eyal etine 80 asker ve bir helikopterin gönderildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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