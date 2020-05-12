Beyaz Saray'da, Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yakın çalışan isimlerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine yerleşkedeki virüs önlemlerinde de yeni düzenlemelere gidildi.

Salgının ilk dönemlerinde gazetecilerin sayısını kısıtlayan Beyaz Saray, bugün aldığı karar ile yerleşkeye gelen tüm gazetecilere günlük test yapılacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada bugün yerleşkeye gelenlerin test yaptırmaya hazır olması gerektiğini vurgulayarak, "Yerleşkedeki herkesin sağlığı için Beyaz Saray'a gelen gazetecilere günlük olarak test yapmayı düşünüyoruz" dedi.