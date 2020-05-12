Bauchi Valisi Bala Muhammed, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Azare bölgesinde son iki haftada yaşanan ölümlerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile ilgisinin olmadığını belirtti.

Muhammed, bölgede kolera, menenjit ve sıtma gibi hastalıklar nedeniyle son iki haftada 150 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Ölümler COVID-19 kaynaklı olabilir

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, bölgedeki ölümlerin COVID-19'dan kaynaklandığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının da 300 olduğu iddia edildi.

Azare'ye komşu Jigawa ve Kano eyaletlerinde nisandan bu yana "gizemli hastalık" nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, ülkede 4 bin 641 Kovid-19 vakası görülürken, 150 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.