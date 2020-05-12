Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Başbakan Abdulaziz Cerad, ülkenin kuzeybatısındaki Vahran ilini ziyaretinde COVID-19 ile mücadeleye ilişkin açıklamada bulundu.

Cerad, "Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile yaptığımız istişare sonucu, hükümet, ülke genelinde karantina süresini 15 Mayıs'tan itibaren 15 gün uzatma kararı aldı." dedi.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkede 5 COVID-19 hastasının daha yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 507'ye ulaştığını ifade etmişti.

Ülke genelinde 168 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 5 bin 891 olduğunu dile getiren Fevrar, 163 kişinin sağlığına kavuşmasıyla bugüne kadar 2 bin 841 hastanın iyileştiği bilgisini paylaşmıştı.