Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Beyaz Saray’a gönderilmek istenen mektupla ilgili bir kadın tutuklandı
ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilen zehirli madde içeren mektup FBI tarafından tespit edilmişti. Mektupla ilgili bir kişi tutuklandı.
Beyaz Saray’a geçen hafta gönderilmeye çalışılan zehirli risin içeren mektupla ilgili bir kadın, Kanada sınırından ABD'ye girdikten sonra tutuklandı.
Kimliği ve uyruğu açıklanmayan kadının üzerinde silah ele geçirildi.
Üst düzey güvenlik kaynakları, risin maddesi içeren mektubun gizli servis tarafından Beyaz Saray’a gönderilmeden postanede ele geçirdiğini belirtmişti.
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