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Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü. İHA'nın nerede vurulduğu konusunda bilgi verilmedi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın akşam saatlerinde vurulduğu belirtildi.
Vurulan İHA'nın parçalarının arandığı kaydedildi.
Açıklamada, İHA'nın nerede vurulduğu konusunda bilgi verilmezken sosyal paylaşım sitelerinde olayın Ermenistan'la sınırı olmayan Şemkir ilinde gerçekleştiği iddia edildi.
Etiketler: azerbaycan ordusu Ermenistan insansız hava aracı ihaSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:48
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