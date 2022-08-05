Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 08:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü: 4 yaralı
[DepoPhotos (Arşiv)]
ABD’de Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım, 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Washington DC’de gök gürültülü sağanak yağış devam ederken, itfaiye yetkilileri Beyaz Saray’ın hemen dışındaki Lafayette Park’a yıldırım düştüğünü, olayda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.
Olay yerine gelen acil durum ekipleri, parkın bir kısmını kullanıma kapattı. Durumları kritik olan yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.
Yıldırımın düştüğü an kameralara yansıdı.
Etiketler: ABD Beyaz Saray
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