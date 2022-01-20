Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün düzenlediği basın toplantısındaki, "Rusya'nın, Ukrayna'ya küçük bir müdahalesi olursa, bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir" değerlendirmesi sonrası, "ABD, Rusya işgaline yeşil ışık mı yakıyor?" yorumlarının ardından açıklama yaptı.

"ABD ve müttefikleri tarafından katı bir cevap verilir"

Söz konusu ifadelere açıklık getiren Psaki, "Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açıkça söylediği gibi, Rusya askeri kuvvetleri Ukrayna sınırını geçerse bu yeni bir işgaldir. Bu duruma da ABD ve müttefikleri tarafından katı, ciddi ve ortak bir cevap verilir" dedi.

Psaki, Rusya'nın siber saldırılar ve paramiliter taktikler dahil geniş bir saldırı kitabı olduğunu ve Biden'ın bunu bildiğini belirterek, "Biden bugün, Rusya'nın saldırganlığının kararlı, iki taraflı ve ortak bir cevapla yanıtlanacağını açıkça söyledi" değerlendirmesinde bulundu.