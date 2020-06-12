ABD'nin dört bir yanında, Minneapolis'te polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için düzenlenen gösteriler devam ediyor.

Ancak protestolar, artık sadece şiddet ve yağma olaylarıyla değil verilen mesajlarla da gündemde.

Protestocular Beyaz Saray’a çıkan 16’ncı cadde üzerinde sarı dev puntolarla yazılı siyahların yaşamı önemlidir yazısının üzerinden geçiyor, lafayette park’a gidiyor.

Parkın önündeki dev bariyere günlerdir gösterilerde kullandıkları pankartları asıyor. Birbirinden farklı mesajlar var

Beyaz Saray önündeki dev bariyer, Amerikan protesto tarihinin en büyük sembollerinden biri olmaya aday.

Pankartlarda öfke, serzeniş, umut ve beklentiler var;

"Sessizlik şiddettir, derimin rengi suç değil, adalet yoksa barış yok, polis ve adliyede reform, sivil haklar, siyahi hayatlar önemlidir"

Artık slogan atan göstericiler değil, onların pankartları konuşuyor.