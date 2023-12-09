Beyaz Saray: İsrail Gazze'deki sivil kayıpları azaltmak için daha fazlasını yapabilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Nevada yolculuğu sırasında, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kirby, İsrail'in Gazze'ye saldırılarındaki sivil kayıplara değinerek, "Hepimiz sivil kayıpları azaltmak için daha fazlasının yapılabileceğinin farkındayız ve bu amaçla İsrailli mevkidaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Stratejik İletişim Koordinatörü, "İsrailli mevkidaşlarımızla hedef tespitinde ellerinden geldiğince temkinli, kasıtlı ve dikkatli olmaları için çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kirby, ABD'nin Gazze'deki insani durumla ilgili uluslararası endişelerini "kesinlikle" paylaştığını ve Başkan Joe Biden'in "Gazze'ye insani yardımın akışını artırmak için küresel bir çabaya öncülük ettiğini" söyledi.

Ayrıca, ABD'nin Gazze'ye "su, gıda ve ilaç da dahil olmak üzere daha fazla insani yardım taşıdığını" belirten Kirby, "Filistin bölgesine ulaştırılan yakıt seviyesini korumak için" İsrailli yetkililerle birlikte çalıştıklarını aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.