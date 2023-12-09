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Dünya
AA 09.12.2023 00:00

Kassam Tugayları Gazze'de 19 İsrail askeri aracını hedef aldıklarını duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde 19 İsrail askeri aracının tamamen ya da kısmen imha edildiğini açıkladı.

Kassam Tugayları Gazze'de 19 İsrail askeri aracını hedef aldıklarını duyurdu

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamalarda, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve kuzeydeki Gazze kentinin Eş-Şucaiyye ve Ez-Zeytun mahalleleri ile Şeyh Rıdvan bölgesinde İsrail ordusuna yönelik düzenlenen saldırılar hakkında bilgi verildi.

Buna göre, Han Yunus'ta bir grup İsrail askerinin hedef alındığı saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. Han Yunus'ta ayrıca bir askeri personel aracı kullanılamaz hale getirildi, 3 askeri araç da "Yasin-105" roketleriyle hedef alındı, bu araçlardan bazıları patlama sonucu yandı.

Gazze kentinin Eş-Şucaiyye Mahallesinde 9 askeri araç ve Şeyh Rıdvan'da 6 araç "Yasin-105" roketleriyle vuruldu, Zeytun Mahallesinde de İsrail piyade kuvvetleri hedef alındı.

İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

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