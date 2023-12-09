UNRWA ofislerinin Gazze'de 'zar zor işlediğini' açıkladı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya platformu X'ten yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 130'dan fazla UNRWA çalışanının aileleriyle birlikte öldürüldüğünü ve personellerinin en az yüzde 70'inin yerlerinden edildiğini kaydetti.

UNRWA'nın Gazze'deki görevini yerine getirmesinin "kısıtlandığını" aktaran Lazzarini, "UNRWA, bugün itibarıyla Gazze'de zar zor da olsa hala işlevsel." ifadesini kullanarak, işgal altındaki Gazze Şeridi'nde insani durumun "yaşanamaz" olduğunu vurguladı.

Lazzarini, açıklamasında "Gazze'deki duruma bugün vereceğimiz yanıt, Genel Kurulun ve BM'nin tarihine damga vuracak. Genel Kurulun hemen harekete geçmesini istirham ediyorum." ifadesine yer verdi.

BM üyesi ülkelere de insani ateşkes için "hemen harekete geçmeleri" çağrısında bulunan Lazzarini, sivillerin, BM personelinin, sığınaklar ve tıbbi tesisler gibi BM yerleşkelerinin korunması için uluslararası hukukun uygulanmasını talep etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.