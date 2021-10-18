Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray Haiti'de kaçırılan misyonerlerin durumunu yakından takip ediyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden'ın Haiti'de bir çete tarafından kaçırılan ve aralarında çocukların da bulunduğu ABD'li 17 misyonerin kurtarılması için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında,Haiti'de bir çete tarafından kaçırılan ve aralarında çocukların da bulunduğu ABD'li 17 misyonerin kurtarılması için yürütülen çalışmaların gizlilik içinde sürdüğünü vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın söz konusu olay hakkında bilgilendirildiğini açıklayan Psaki, "Biden, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), bu kişileri ülkelerine geri getirmek için yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor" ifadesini kullandı.
Ohio merkezli Christian Aid Ministries adlı kuruluş, dün aralarında çocukların da olduğu ABD'li 17 misyonerin Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra ABD'ye dönerken kaçırıldığını duyurmuştu.
Etiketler: Beyaz Saray Joe Biden ABD
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