Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında,Haiti'de bir çete tarafından kaçırılan ve aralarında çocukların da bulunduğu ABD'li 17 misyonerin kurtarılması için yürütülen çalışmaların gizlilik içinde sürdüğünü vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın söz konusu olay hakkında bilgilendirildiğini açıklayan Psaki, "Biden, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), bu kişileri ülkelerine geri getirmek için yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor" ifadesini kullandı.

Ohio merkezli Christian Aid Ministries adlı kuruluş, dün aralarında çocukların da olduğu ABD'li 17 misyonerin Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra ABD'ye dönerken kaçırıldığını duyurmuştu.