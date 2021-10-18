Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimi ve Suriye muhalefeti heyetinin, İsviçre'nin Cenevre kentinde ülkenin yeni anayasasının taslağı üzerinde çalışmaya başlama kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Tarafların, anayasa taslağını hazırlanmaya başlaması konusunda hemfikir olmasının, "cesaret verici" olarak nitelendirildiği açıklamada, "AB, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in, (siyasi çözümün yol haritası) BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının, tüm unsurlarında ilerleme kaydetme çabalarını tam olarak destekliyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'deki çatışmaya yönelik herhangi bir sürdürülebilir çözümün bu karar doğrultusunda, gerçek bir siyasi geçiş gerektirdiği belirtilerek, AB'nin, alıkonulanlar dosyası konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemini de vurguladığı bilgisi yer aldı.

Açıklamada ayrıca "AB, Suriye'deki şiddet olaylarında son zamanlarda yaşanan artıştan endişe duymaktadır" görüşü paylaşıldı.

Anayasa Komitesi görüşmeleri

Suriyeli 50 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayan ve 1 Kasım 2019'da sona eren açılış toplantılarının ardından Anayasa Komitesinin "Küçük Grup" olarak adlandırılan 45 kişilik yazım kurulu, BM Cenevre Ofisi'nde, 5 tur görüşme gerçekleştirmişti.

Anayasa Komitesinin 25-29 Ocak 2021'de gerçekleştirilen 5. tur görüşmelerinde taraflar ilk kez anayasanın içeriğine odaklanarak yazım aşamasına geçmeyi hedefliyordu. Ancak Esed rejimini temsil eden heyetin, uzlaşmaz tavırlarını sürdürmesi süreci tıkamıştı.