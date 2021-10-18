Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra basına açıklamalarda bulundu.

Körfez İşbirliği Konseyi ile gelecek senenin başında bir toplantı düzenleyeceklerini söyleyen Borrell, AB'nin Katar'da temsilcilik açacağını duyurdu.

Borrell, İran nükleer görüşmeleriyle ilgili henüz somut bir gelişme olmadığını ifade ederek, "Viyana'ya dönmek konusunda büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Zaman İran'ın aleyhine işliyor"

AB Yüksek Temsilcisi, "Zaman İran'ın aleyhine işliyor." ifadesini kullandı.

Etiyopya'daki krize de değinen Borrell, insan hakları ihlallerine ilişkin tüm raporları inceledikten sonra ekiplerini yaptırımlar üzerinde çalışmak için görevlendireceğini dile getirdi.

Borrell, Nikaragua'daki durumla ilgili, "Siyasi mahkumların serbest bırakılması, özgür ve adil seçimlerin yapılması konusunda ısrarcıyız. (7 Kasım'da yapılacak olan) Bir diktatörlük tarafından düzenlenen sahte bir seçim olacak" diye konuştu.

Maraş konusu

Bakanlar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin talebiyle Maraş konusunu da görüştü.

Borrell, bir Yunan gazetecinin sorusu üzerine "Türkiye'nin Maraş ile ilgili eylemlerine" karşılık olarak "seçenekler belgesi" hazırlanacağını söyledi ve AB bir karar alacaksa bunun, seçeneklerin neler olabileceğini değerlendirmek için ilk adım olduğunu kaydetti.