Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının ardından Berlin eyaleti de adım attı. Müslümanların da yer aldığı dini ve etnik grup temsilcileriyle toplantı yapıldı.

Toplantının ardından camiler ve Müslümanlara ait merkezlerin daha fazla korunması için yeni eylem planı açıklandı.

Üniformalı ve sivil polisler olacak

Buna göre, 107 caminin bulunduğu Berlin'de güvenlik önlemleri artırılacak.

Üniformalı veya sivil polisler kontroller yapacak.

Cuma ve bayram namazlarına sıkı tedbir

Özellikle cuma ve bayram namazlarında ve Ramazan ayında bu önlemler daha sıkı olacak.

Halle kentinde geçen yılki terör saldırısında sinagogdaki güvenlik kapısının katliamı engellediği hatırlatıldı.

Kamera da planlanıyor

Camilerde de bu tür önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi. Camilere güvenlik kamerası yerleştirilmesi de planlanıyor.

5 milyon euro kaynak ayrıldı

Önleyici tedbirler kapsamında 2020 ve 2021 yılları için 5'er milyon euro kaynak ayrıldı.

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel camilerin yanı sıra ihtiyaç duyulan her yerde güvenlik önlemlerinin artırılacağını söyledi.

"Bir cami, nargile kafe veya kültür derneği arasında fark gözetmeyeceğiz" dedi.

Berlin'de 2019 yılında ırkçı saldırılarda yüzde 20 artış yaşandı.

2018'de bin 600 ırkçı saldırının düzenlendiği Berlin'de, 2019'da bu sayı bin 800'e çıktı.