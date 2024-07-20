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Dünya
AA 20.07.2024 22:50

Berlin'de polis Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu.

Berlin'de polis Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu

Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüşün bitiş yeri Potsdamerplatz'da karşıt görüşten 3 kişinin İsrail bayrağı açması sonrası gerilim yükseldi.

Berlin'de polis Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu

Polis, bunun üzerine, Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlara sert müdahalede bulundu ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Polisin gözaltı işlemi yaparken orantısız güç kullanması dikkati çekerken, sert müdahale sırasında iki kadın gösterici yaralandı.

Berlin'de polis Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu

İki kadına tıbbi müdahale etmek isteyen sağlık ekibine de izin vermeyen polis, yaralıları doğrudan ekip aracına bindirdi.

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Almanya Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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