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Dünya
AA 21.06.2025 21:05

Berlin'de on binlerce kişi "Gazze için birlikte" yürüyüşüne katıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de on binlerce kişinin katılımıyla "Gazze için birlikte" çağrısıyla yürüyüş düzenlendi.

Berlin'de on binlerce kişi "Gazze için birlikte" yürüyüşüne katıldı
[Fotograf: AA]

Almanya'nın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma desteğinin son bulması talebiyle ve Filistin ile dayanışma göstermek için on binlerce kişi, Federal Meclis Binası (Reichtstag) önünde toplandı.

Ardından kent merkezinde yürüyüş düzenleyen göstericiler, Alman hükümetinin İsrail'in işlediği soykırımın suç ortağı olduğunu belirtti.

Göstericiler, Alman hükümetinin İsrail'e askeri desteğini kınarken, silah ihracatının derhal durdurulması ve Gazze'ye acil insani yardımın erişmesi çağrısında bulundu.

Alman hükümetinin İsrail'e karşı kırmızı çizgi çekmesinin talep edildiği "Gazze için birlikte" gösterisine katılanların bir bölümü kırmızı çizgiyi sembolize etmek amacıyla kırmızı renkte giyindi.

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların da protesto edildiği gösteride, "Trump'ı durdurun", "Savaşa, işgale, faşizme hayır", "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Gazze'ye özgürlük" ve "Savaşa hayır de" yazılı dövizler taşındı.

Göstericiler, İsrail hükümeti ve İsrail'e destek veren Almanya hükümeti aleyhine sloganlar attı.

Eyleme katılan ve soy ismini açıklamak istemeyen Thomas yaptığı açıklamada, bir Alman olarak Yahudilere yönelik soykırımı ciddiye aldığı için bu gösteriye katıldığını belirtti.

Thomas, "Bu, benim için hiçbir yerde soykırımın olmaması anlamına geliyor. Almanya'nın bir soykırıma katılımı ise hiç kabul edilmez. Ancak bunu Filistin'de net görüyorum. Gazze'de çok net görüyorum, İran'da da benzer gelişmelere doğru gittiğini görüyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın İsrail'e silah tedarik etmesini bir felaket olarak nitelendiren Thomas, "Siyasi yönetimimizin, bir soykırım için silah sağlamaya kadar alçalmasını çok üzücü buluyorum. Bu, bir soykırıma dahil olmak, bir soykırımın sorumluluğunu taşımak anlamına gelir" diye konuştu.

Gösteriye katılan Gabriele de giydiği kırmızı tişörte işaret ederek, "Sınırlar aşılmış durumda. Gazze'de 20 bin çocuk öldü. Gıda dağıtımı işlemiyor. Ve benim için yaşananlar bir soykırımdır; aç bırakmak, ilaç vermemek, hastaneleri bombalamak ve benzeri şeyler" ifadesini kullandı.

Gabriele, Alman hükümetine sadece Gazze veya İran'da değil dünyanın her yerinde savaşların sonlandırılması için diplomatik girişimde bulunması çağrısında bulundu.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, gözaltına alınanlar oldu.

Polis gösteriye 15 bin kişinin katıldığını ifade ederken, yürüyüşü organize edenler bu sayının 30 bini geçtiğini belirtti.

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