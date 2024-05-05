Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Berlin'de Wilmersdorf metro istasyonu yakınında toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Gazze'de soykırımın durdurulmasını isteyen göstericiler, "Almanya finanse ediyor, İsrail öldürüyor", "Ateşkes hemen, Filistin'e özgürlük" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

Kurfüstendamm Caddesi'nde yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan ve Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılardan sonra İsrail'e destek veren uluslararası firmaların önünden geçen göstericiler, "Utanın" sloganları atarak bu şirketleri protesto etti.

Yürüyüş sırasında yapılan konuşmalarda Almanya'nın İsrail'e silah sağlayarak savaş suçuna ortak olduğu ifade edildi.

Gösteriye katılan Jaquline Charle, AA muhabirine, her cumartesi, bazen de pazar günleri düzenlenen gösterilere katıldığını belirterek, "Gazze'de, Filistin'de meydana gelen soykırıma karşı gösteri yapmak için katılıyorum. Özellikle de gerçekleşen soykırımı açıkça destekleyen Alman hükümetine karşı." dedi.

Charle, Alman hükümetini eleştirerek, "İsrail'e silah sağlamayı hemen durdurmasını ve Gazze'deki soykırıma son vermek için her şeyi yapmalarını talep ediyorum." şeklinde konuştu.