Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Berlin Sarayı'nda yangın çıktı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Almanya'da, Berlin Sarayı'nda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.
Berlin İtfaiyesi, yangına ilişkin son durumu Twitter hesabından paylaştı.
Söz konusu paylaşımda, Mitte'deki Berlin Sarayı'nın yeni binasında çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı, olay yerine 80 kişilik ekibin konuşlandırıldığı ifade edildi.
#Brand im Neubau des #Stadtschloss|es in #Mitte.— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 8, 2020
Die Rauchwolke durch den Brand von Baumaterialien und zwei Bitumenkochern war weithin sichtbar.
Eine verletzte Person wird vom #Rettungsdienst behandelt. Im Einsatz sind rund 80 Kräfte. pic.twitter.com/go9cLn9p53
Etiketler: yangın Berliner Schloss berlin sarayıSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 12:04
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