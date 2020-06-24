Haber Giriş: Kaynak: AA
Berlin Maratonu salgın nedeniyle iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
Almanya'nın başkenti Berlin'de 1974 yılından beri düzenlenen Berlin Maratonu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bu yıl iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 26-27 Eylül tarihlerinde koşulması planlanan maratonun salgın nedeniyle daha önce ertelendiği hatırlatıldı.
Büyük çaplı etkinliklerin ekim sonuna kadar yasak olduğu Almanya'da, maratonu daha sonra düzenlemenin mümkün olmadığı gerekçesiyle organizasyonun bu yıl yapılmayacağı ifade edildi.
Etiketler: koronavirüs Berlin Maratonu almanyaSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 18:49
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