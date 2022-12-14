Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, söz konusu toplantının üç kardeş ülkeyi birbirine bağladığını ve ülkeler arası iş birliğini artıracağının altını çizdi.

Berdimuhamedov, “Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler samimiyet, güven ve açıklık ile karakterize edilir. Bu, tüm alanlarda üçlü ilişkileri güvenle ve etkili bir şekilde geliştirmemizi sağlayacaktır.” dedi.

Kardeş ülkelerin bölgesel konularda da etkin bir şekilde iş birliği yapmakta olduklarını aktaran Berdimuhamedov, “Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı, Ekonomik İş birliği Teşkilatı, İslam İş birliği Teşkilatı ve diğer önemli uluslararası saygın kuruluşlarda ülkelerimizin sesi güvenle ve saygıyla duyulmaktadır.” diye konuştu.

Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye arasında bugün gerçekleşen görüşmeyi ekonomik iş birliği açısından önemli bir olay olarak değerlendirdiklerini kaydeden Berdimuhamedov, “Türkmenistan ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkiler, karşılıklı yarar sağlayan ve eşit temelde sürekli gelişmektedir. Her iki taraf da iş birliğinin etkinliğini artırmanın umut verici alanları üzerinde çalışıyor. Bu yılın 10 aylık sonuçlarına göre iki ülke arasındaki ticaret neredeyse beş kat arttı.” vurgusunu yaptı.

Berdimuhamedov, Türkmenistan ve Azerbaycan arasındaki Hazar'ın önemine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geçen yıl ocak ayında Türkmenistan ve Azerbaycan hükümeti arasında Hazar Denizi'ndeki dostluk sahasının ortak keşfine ve geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Bu, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki enerji iş birliğinin yeni aşamasının temelidir. Dostluk yatağında birlikte çalışma konusunda varılan anlaşmalar, karşılıklı derin saygının, gerçek iyi komşuluğun, eşitliğin ve birbirinin çıkarlarını gözetmenin kanıtıdır.”

Türkiye’nin de ticari ve ekonomik olarak önemli ortakları olduğunu ifade eden Serdar Berdimuhamedov, “İkili ticaretin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü vurgulamak isteriz.” dedi.

Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması

“Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye, enerji kaynaklarının dünya pazarına gönderilmesi için uyumlu, çok yönlü bir sistem oluşturmak için çalışıyor.” diyen Berdimuhamedov sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sistemin çok yönlü çıkarlar gözetilerek çeşitlendirilmesi esas alınmalı, açık ve şeffaf standartlara göre işletilmelidir. Güvenilir olmalı ve güvenlik garantilerine bağlı kalınmalıdır. Türkmenistan ve Azerbaycan'dan doğal gazın Türkiye'ye ve oradan da dünya pazarlarına gönderilmesi konusunda iş birliğine yönelik ortak girişimlerimizi bu kapsamda değerlendirmeliyiz.”

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, ulaşım konusunun da önemini ifade ederek “Asya ve Avrupa arasında, ülkelerimiz üzerinden geçen ulaşım koridorları oluşturmaya yönelik ortak bir strateji temelinde, yakın üçlü iş birliğine duyulan ihtiyaç konusunda hemfikiriz. Türkmenistan'dan Azerbaycan'a ve Türkiye'ye yeni bir ulaşım koridoru en önemli projelerden biri olabilir. Bu doğrultuda ulaşımın bu yönde kolaylaştırılması için tek bir lojistik merkezin kurulması konusunun da görüşülmesini teklif ediyoruz.” diye konuştu.

Doğu-batı istikametinde güvenli ulaşım koridorlarının oluşturulmasında Türkmenistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın başrolde olması gerektiğini vurgulayan Berdimuhamedov, “Ülkelerimiz arasında aktif olarak istikrarlı ekonomik koridorlar oluşturmak için çalışmanın zamanının geldiğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.