Fijili yetkililer, seçimin sorunsuz geçmesi için ilaveten 1500 polis görevlendirdiklerini bildirdi.

İlk sonuçların geç saatlerde açıklanması beklenen seçimde, nihai sonucun açıklanmasının ise özellikle hiçbir partinin salt çoğunluğu elde edememesi durumunda günler alabileceği kaydedildi.

Rabuka, gazetecilere seçime dair yaptığı açıklamada, "kendini harika hissettiğini" söyledi.

Başbakan Bainimarama'nın seçimi kaybederse sonucu kabul etmeyebileceğini iddia eden Rabuka, Bainimarama'nın mahkeme yoluyla karşı koymaya çalışabileceğini de belirtti.

Ülkede, 2006'da yapılan darbenin ardından o dönemki askeri yönetimin lideri Frank Bainimarama, başbakan olmuştu.

Bainimarama'nın döneminde yeni anayasa hazırlanmıştı. 2014 ve 2018'de yapılan seçimleri de kazanan Bainimarama, 16 yıllık iktidarını devam ettirmek istiyor.

Eski Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka ise Fiji'de ilk darbeyi Mayıs 1987'de, ikincisini 4 ay sonra yapmıştı.

Ülkede cumhuriyeti ilan eden ve daha sonra yönetimi geçici hükümete devreden Rabuka, 1991'de başbakan seçilmiş ve bu görevi 1999'a kadar sürdürmüştü.