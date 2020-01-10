Dünya
Benzinlikte korkutan patlama: 2 ölü10 Ocak 2020 Cuma 14:46 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 15:02
Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Akaryakıt istasyonunda gaz satın alan bir araçta dolum sırasında patlama meydana geldi.
Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, civarda bulunan birkaç kişi de yaralandı.
Acil durum ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kaynak: DHA
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