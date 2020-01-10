Dünya

Meghan Markle oğluyla Kanada’ya gitti

10 Ocak 2020 Cuma 14:38 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 14:40

Eşi Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılacağını açıklayan Meghan Markle, oğlu Archie ile vakit geçirebilmek için Kanada’ya döndü.