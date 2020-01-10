Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar, uçak kazası için oluşturulan Hükümet Komisyonunun ön raporunu, düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Raporda uçağın kara kutuları, navigasyon, meteorolojik durum, uçuş ve teknik belgelerinin araştırıldığı belirtildi.

Pilotların hazırlık çalışmalarının sivil havacılık kurallarına uygun olduğu ifade edilen raporda, uçuş öncesi yapılan kontrolde uçağın çalışmasıyla ilgili pilot ve teknik personel tarafından herhangi bir uyarının olmadığı aktarıldı.

Raporda, uçağa buzlanmayı önleyici sıvının kısmi olarak uygulandığı, kanatlara püskürtülmediği vurgulandı.

Raporda ayrıca, aynı gün uçuş yapan bazı uçaklara da buzlanmayı önleyici sıvının uygulanmadığı ve onların durumunun da araştırıldığı bildirildi.

Uçağın kalkış sırasında 6 kez kuyruğu, 4 kez iniş takımı ve 1 kez kanadıyla piste değdiğine işaret edilen raporda, "5 metre yükseklikte şasi kaldırıyor, daha sonra uçak gövdesiyle iniş yapıyor ve pistten çıkıyor." ifadesine yer verildi.

Raporda, uçakta teknik arızanın tespit edilmediğinin altı çizilerek, "kazanın ana nedeninin uçağın buzlanması olduğu" belirtildi.

Aralık sonunda, 93 yolcu 5 kişilik mürettebatıyla Fokker 100 tipi yolcu uçağı, kalkış sırasında Almatı Havalimanı yakınlarına düşmüş, kazada 12 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA