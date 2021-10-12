İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Naftali Bennett ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi haftaya Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek.

Putin ile ilk görüşme

İki lider İran'ın nükleer programının yanı sıra İsrail ile Rusya arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik konuları ele alacak.

Bu, Bennett'in İsrail'in yeni başbakanı olmasının ardından Putin ile yapacağı ilk görüşme olacak.