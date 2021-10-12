Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bennett Rusya'ya gidiyor: Putin ile ilk kez görüşecek
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için 22 Ekim'de Rusya'ya gidecek. Bennett'in Putin ile yapacağı ilk görüşme olacak.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Naftali Bennett ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi haftaya Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek.
Putin ile ilk görüşme
İki lider İran'ın nükleer programının yanı sıra İsrail ile Rusya arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik konuları ele alacak.
Bu, Bennett'in İsrail'in yeni başbakanı olmasının ardından Putin ile yapacağı ilk görüşme olacak.
Etiketler: İsrail Rusya Vladimir Putin Naftali Bennett
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