Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da trenin çarptığı 3 kişi öldü
[Fotoğraf: AFP]
Fransa'nın güneybatısında trenin çarptığı üç kişi yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı.
Fransa'da tren kazasının yakınındaki Ciboure'un Belediye Başkanı Eneko Aldana-Douat, sabah saatlerinde tren çarpması sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin raylarda dinlenen göçmenler olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.
Kazada üç kişi ölürken, bir kişi ağır yaralandı.
Fransa demir yolu şirketi SNCF, söz konusu trenin Fransa-İspanya sınırındaki Hendaye ile Bordeaux arasında sefer yaptığını belirtti.
Etiketler: Fransa Tren Kazası
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