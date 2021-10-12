Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumane Gulayi, açıklanan ilk seçim sonuçlarına yönelik itirazların 3 gün içerisinde yapılabileceğini söyledi.

İtirazların ulusal ofise, valiliğe, komisyonun herhangi bir seçim dairesine, yetkili bölge ofisine veya doğrudan yargıya iletilebileceğini kaydeden Gulayi, "Komisyon, Yargı Seçim Kurumunun taleplerine ve itirazlarla ilgili sorularına 7 iş gününü geçmeyen bir süre içerisinde yanıt verir." ifadelerini kullandı.

Irak'ta seçimin kazananı Sadr Grubu

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu 73 sandalye elde ederek 329 sandalyeli Meclisin 1'inci partisi oldu. Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takadddüm Partisi 2'nci, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise 3'üncü parti konumuna yerleşti.

Kürt partiler ise Meclise 61 vekil gönderdi. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 32, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 15, Yeni Nesil Hareketi 9, Kürdistan İslami Parti 4 ve Adalet Partisi de 1 sandalye elde etti.

Seçime katılım oranı ise yüzde 41'de kaldı.

Amiri, seçim sonuçlarına itiraz etti

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, bugün yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarında oynandığını ileri sürerek bunu kabul etmediklerini bildirmişti.

Şii "Direniş Grubu" adlı yapı da seçim sonuçlarını kabul etmediklerini duyurmuştu.