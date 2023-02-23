Kosova İrtibat Ofisi'nce düzenlenen resepsiyona Sırbistan’da yaşayan Arnavutların yanı sıra Belgrad'daki sivil toplum kuruluşları ve uluslararası diplomatik misyonların temsilcileri katıldı.

Resepsiyonda hazır bulunan Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin danışmanı Ardita Sinani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Belgrad'da Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 15. yıl dönümü kutlaması özeldi. Çok önemli bir sembol çünkü Sırbistan'ın başkentinin Kosova Cumhuriyeti gerçeğini kabul etmesi, Sırbistan'ın demokratikleşmesi için ve Batı Balkanlar'da uzun vadeli barış için bir şans olacaktır” sözlerine yer verdi.

Sırbistan’daki Arnavut Ulusal Konseyi Başkanı Ragmi Mustafi de yayınladığı mesajda, “Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 15. yıl dönümü ilk defa Belgrad'da kutlandı. Özel bir duygu. Kutlu olsun Kosova” ifadelerini kullandı.

Kosova ile Sırbistan, 2013 yılında Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda imzalanan anlaşma kapsamında karşılıklı İrtibat Ofisleri kurmuştu.

Kosova’nın Sırbistan’ın başkentindeki İrtibat Ofisi, çalışmalarını AB Sırbistan Delegasyonu binasında sürdürüyor.

Kosova-Sırbistan müzakereleri

AB, Kosova ile Sırbistan'ın birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyelerince desteklenen, kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi gerekiyor. Birliğin kurulmasına ilişkin anlaşma, AB arabuluculuğunda 2013'te Kosova ile Sırbistan arasında imzalanmış ancak uygulamaya konulamamıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı "kendi toprağı" olarak gören Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için yıllardır ortak yol bulmaya çalışıyor.

AB yetkilileri, Fransız-Alman Planı müzakerelerinin ilkbahar aylarında tamamlanmasını umuyor.