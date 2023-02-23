Amerikan Jeoloji Araştırmaları Merkezi, depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.

Yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün, Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğu belirtildi.

Depremden yaklaşık 20 dakika sonra 5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı da yaşandı.

Depremde can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.