Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 05:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tacikistan'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Tacikistan'ın doğusunda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem komşu ülkelerde de hissedildi.
Amerikan Jeoloji Araştırmaları Merkezi, depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.
Yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün, Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğu belirtildi.
Depremden yaklaşık 20 dakika sonra 5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı da yaşandı.
Depremde can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Etiketler: Deprem Tacikistan
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