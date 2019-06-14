Belçika'nın Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws haber sitesine göre, Bruges Belediye Başkanı Dirk De Fauw, şehri ziyaret eden turist sayısının ikamet eden kişi sayısının yaklaşık 3 katı olduğunu, yaşanan zorluklar nedeniyle günlük ziyaretçi sayısında kısıtlamalara gidilmesi gerektiğini belirtti.

De Fauw, "Turist akınını kontrol etmemiz gerekiyor. Bruges'un Disneyland'e dönüşmesini istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

Günlük turistlerin yerine şehirdeki otel kapasitesinin de kullanılması ve gelir sağlaması için "konaklayan ziyaretçi kitlesinin" teşvik edilmesi gerektiğini aktaran De Fauw, bu çerçevede günlük gezilere ilişkin reklam ve tanıtım kampanyalarının sonlandırılması kararını aldı.

De Fauw, aynı zamanda Bruges'a yakın limanlara yanaşan yolcu gemilerine de sayı kısıtlaması getirerek, bu gemilerin şehrin kalabalıklaştığı hafta sonu yerine hafta içi yanaşmalarını talep etti.

Turistik mağazalar da gündemde

Diğer yandan, Bruges halkı şehir merkezinde sadece turistik mağazaların bulunmasından da şikayetçi. Günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan halk, şehir merkezinin turistik mağazalar tarafından ele geçirildiğini ifade ediyor.

Bruges genelindeki 2 bin mağazanın yaklaşık yüzde 10'u, kentle özdeşleşen çikolata, dantel ve waffle gibi ürünler satan dükkanlardan oluşuyor.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde de bulunan küçük tarihi kenti geçen yıl yaklaşık 8,3 milyon kişi ziyaret etmişti.

Şehre günlük ziyaretçi sayısının da 50 ila 60 bin civarında olduğu düşünülüyor.

Avrupa şehirlerinde turist rahatsızlığı

Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barselona'da da zaman zaman halk, yoğun turistik ziyaretlere tepki gösteriyor.

Turizm faaliyetlerinin yerel halkı mahallelerinden ettiği, turistlerin plajda ya da sokaklarda uyuduğu, bağırdığı, mahalle sakinlerini tehdit ettiği, uygunsuz halde sokaklarda dolaştığı gibi şikayetlerle Barceloneta Plajı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi 2017'de sahil boyunca turizme karşı insan zinciri yapmıştı.

Diğer taraftan, dünyanın en popüler turistik kentlerinden olan İtalya'nın başkenti Roma'da belediye, turist otobüslerinin kent merkezine girişini yasaklama kararı almıştı.

Roma aynı zamanda halka açık yerlerde abur cubur yemekten üstsüz güneşlenmeye kadar pek çok düzenlemeyi kapsayan yeni kurallarla turistlerin uygunsuz davranışlarına karşı sıkı önlemler getirdi.

Öte yandan, milyonlarca turisti ağırlayan Venedik'i de günübirlik ziyaret etmek isteyenlerin vergi ödemesini öngören karar parlamentoda onaylandı.

Hollanda'nın turistik kenti Amsterdam da şehrin merkezinde fotoğraf çekimi için yoğun talep gören "Ben Amsterdam'ım" (I Amsterdam) yazısını kaldırma kararı aldı.

Kaynak: AA