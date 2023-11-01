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Dünya
AA 01.11.2023 11:18

Belçikalı sendikalar, üyelerinden İsrail'e gidecek silahları yüklememelerini istedi

Belçika'daki nakliye işçileri sendikaları, ülkede üretilen silahların İsrail'e gönderilmek üzere yüklemelerinin yapılmaması için limanlarda ve havalimanlarında çalışan üyelerine çağrı yaptı.

Belçikalı sendikalar, üyelerinden İsrail'e gidecek silahları yüklememelerini istedi
[Fotograf: AA]

Silah üretiminde önde gelen ülkelerden Belçika'da nakliye sektöründe örgütlü AVC Puls, BTB, BBTK ve ACV-Transcom sendikalarından üyelere yapılan çağrıda, "Filistin'de soykırım devam ederken Belçika'daki havalimanlarında ve limanlardaki işçiler silahların savaş alanına gittiğini görmektedir. Bu silahların yüklenmesi masum insanların öldürülmesine katkı yapmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Yer hizmetleri ve nakliye sektöründeki sendikalar, bu nedenle üyelerinden İsrail'e gidecek askeri kargoyu yüklememelerini istedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başında Rusya'ya silah sevkiyatının önlenmesi için getirilen kuralların bu tür bir eylemi mümkün kıldığı belirtildi.

Sendikaların konuyla ilgili açıklamasında acil ateşkes çağrısı da yapılarak "Belçika'daki federal ve yerel hükümetlerin tutarlı olmalarını, Belçika'daki havalimanları ve limanlardan silah sevkiyatı yapılmasına izin vermemelerini talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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