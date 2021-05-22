Belçika federal savcılığı, 46 yaşındaki Jürgen Conings'i ele geçirmek için Flaman bölgesindeki Limburg vilayetinde ormanlık alanda 6 gün önce başlatılan operasyonu sonlandırdı.

Yaklaşık 12 bin hektarlık alanda yürütülen arama çalışmalarında Conings'in izine rastlanamadı. Operasyon sırasında bazı evlerde de aramalar yapıldı ancak sonuç alınamadı.

İnterpol devreye girdi

Belçika'da henüz ele geçirilemeyen aşırı sağcı asker artık İnterpol'ün de en çok aranan suçlular ve şüpheliler listesinde bulunuyor. Fotoğrafları ve bilgileri İnterpol'ün internet sitesine yüklenen Conings, "silahlı ve tehlikeli" olarak nitelendirildi. Conings'in "kişilere ve rejime terör saldırısı tehdidi" bulunduğu belirtildi.

Belçika makamları, firari askerin yakındaki Hollanda veya Almanya sınırını geçmesi ihtimaline karşı bu ülkelerin güvenlik kurumlarıyla temasa geçmişti.

Türk Büyükelçiliğinden vatandaşlara uyarı

Belçika'nın COVID-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin koordinasyonunu yürüten virolog Marc Van Ranst'ı tehdit eden, ayrıca Limburg'da bir camiye de saldırmayı planladığı ortaya çıkan Conings hakkında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği de bir uyarı yayımladı.

Firari askerin olası silahlı saldırısına karşı Limburg vilayetinde ve Flaman bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarının müteyakkız olmalarını istedi.

Büyükelçiliğin duyurusunda vatandaşların cami, dernek gibi toplu bulunulan mekanlarda gerek gördüklerinde güvenlik makamlarıyla temas halinde önlem almaları tavsiye edildi.

Conings'e destek gösterisinde Nazi selamı

Jürgen Conings'e destek amaçlı bir yürüyüş düzenlendi. Aşırı sağ eğilimli oldukları belirtilen yaklaşık 150 kişi, Conings’i bulmak için yürütülen operasyonun koordine edildiği yere geldi.

Bu sırada göstericilerden birinin Nazi selamı verdiği görüntülere yansıdı. Conings destekçileri, firari askerin Afganistan gibi yerlerde görev yaptığını, zor bir psikoloji içinde bulunabileceğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu savundu.

Geçmişte Belçikalı birliklerin görev yaptığı Bosna Hersek, Afganistan ve Irak gibi yerlerde bulunan 46 yaşındaki Conings, iyi eğitimli bir asker olarak biliniyor.

Hedefinde bir cami var

Belçika basınındaki haberlerde, Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki askerin, ortadan kaybolmadan önce kendisi gibi aşırı sağ görüşlere sahip bir başka asker arkadaşına Maasmechelen kentindeki bir camiye saldırı düzenleme planını paylaştığı belirtildi.

Belçikalı yetkililer, bu durum nedeniyle camilerde güvenlik önlemleri almış durumda. Daha önce firari askeri bulmak için yürütülen operasyonun yapıldığı Limburg bölgesinde bazı camiler önlem amaçlı kapatılmıştı. Bazı camiler ise güvenlik önlemleri altında ibadete açık tutuluyordu. Bölgedeki okullardan ise kapılarını kilitli tutmaları istenmişti.