Özellikle ülkenin doğusunu etkileyen yoğun yağışlar, Liege, Verviers, Spa, Namur, Limburg gibi bölgeleri vurdu.

Yerel yetkililer, bu kentlerde ve civarındaki köylerde 22 kişinin sellerde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Seller nedeniyle bölgede onlarca ev çöktü, binlerce ev ve iş yerini su bastı.

Çok sayıda binek araç sele kapılarak sürüklendi.

Selden en fazla etkilenen şehirlerden Liege'in bazı mahallelerinde halka evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı. Kentten geçen Meuse Nehri'nin taşabileceği endişesiyle başta kent merkezi olmak üzere bazı semtlerde yaşayanlardan yüksek bölgelere gitmeleri ya da binaların üst katlarına çıkmaları istendi.

Ülkenin doğusunda birçok yol kapandı, kara ve demir yolu ulaşımında aksamalar meydana geldi.