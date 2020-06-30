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Belçika'da vaka sayısı 61 bin 427'ye çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Belçika'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 66 artarak 61 bin 427'ye ulaştı.
Günlük veri açıklanmayan ülkede, haftalık rapora göre günde ortalama 82 yeni vakanın saptandığı, 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.
Ülke genelinde COVID-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 747'ye yükseldiği kaydedildi.
Belçika, 1 Temmuz'da normalleşme sürecinde 4'üncü aşamaya geçecek.
Yüzme havuzları, eğlence parkları, sinema ve tiyatrolar belli kısıtlamalar altında açılırken, kültürel faaliyetlerin kapalı alanlarda 200, açık alanlarda 400 kişiyle düzenlenmesine izin verilecek.
Etiketler: belçika'da koronavirüsSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 15:58
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