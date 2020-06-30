Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "AB'nin Türkiye'ye (mülteciler konusunda) 6 milyar avro sözü vardı. Şu anda bir tartışma var. AB, 4,7 milyar avro ödediğini söylüyor ama Türk meslektaşlar böyle düşünmüyor. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını, AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz" açıklamasında bulundu.