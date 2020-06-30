Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde bin 953 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

COVID-19 kaynaklı can kaybının bin 943'e, vaka sayısının 49 bin 109'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 24 bin 760 olduğu aktarıldı.