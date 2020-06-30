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Irak'ta 104 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 104 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı bin 943'e ulaştı.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde bin 953 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
COVID-19 kaynaklı can kaybının bin 943'e, vaka sayısının 49 bin 109'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 24 bin 760 olduğu aktarıldı.
Etiketler: ırak'ta koronavirüs coronavirus ırakSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 15:38
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