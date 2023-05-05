Belçika'da terör saldırısı planladıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı

Belçika'da Federal savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Flaman bölgesindeki Roeselare, Menen, Ostend, Wevelgem ve Gent kentlerinde birkaç arama yapıldığı ve toplam 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı bir grupla ilişkisi olduğu belirtilen kişilerden 4'ünün Çeçen, 3'ünün Belçikalı olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca suçlamaların terör örgütüne katılım ve terör saldırısı planlamak olduğu kaydedildi.

Belçika Tehdit Analizi Koordinasyon Kurumu (OCAM) söz konusu gelişmenin ardından terör riskinin orta seviyede olduğunu bildirdi.