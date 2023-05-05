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Dünya
AA 05.05.2023 00:20

Belçika'da terör saldırısı planladıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı

Belçika'da terör saldırısı planladıkları ve terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı bir grupla ilişkileri olduğu belirtilen 7 kişi gözaltına alındı.

Belçika'da terör saldırısı planladıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Belçika'da Federal savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Flaman bölgesindeki Roeselare, Menen, Ostend, Wevelgem ve Gent kentlerinde birkaç arama yapıldığı ve toplam 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı bir grupla ilişkisi olduğu belirtilen kişilerden 4'ünün Çeçen, 3'ünün Belçikalı olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca suçlamaların terör örgütüne katılım ve terör saldırısı planlamak olduğu kaydedildi.

Belçika Tehdit Analizi Koordinasyon Kurumu (OCAM) söz konusu gelişmenin ardından terör riskinin orta seviyede olduğunu bildirdi.

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