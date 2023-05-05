Az Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.05.2023 00:14

ABD'de polis şiddetinden ölen siyahinin adli tıp raporunda olay 'cinayet' olarak yer aldı

ABD'nin Tennessee eyaletinde, 7 Ocak'ta 6 polis tarafından dövülerek hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'un adlı tip raporunda ölüm şekli 'cinayet' olarak tanımlandı.

ABD'de polis şiddetinden ölen siyahinin adli tıp raporunda olay 'cinayet' olarak yer aldı
[Fotograf: AP]

ABD'nin Tennessee eyaletinde, 7 Ocak'ta siyahi Tyre Nichols, 6 polis tarafından dövülerek hayatını kaybetti.

Memphis'teki adli tabip tarafından yayımlanan raporda, Nichols’un, kafasına aldığı ağır darbeler nedeniyle öldüğü belirtildi.

Raporda, Nichols’un ölüm şekli “cinayet” olarak tanımlanırken, kafasında ve vücudun diğer kısımlarında çok sayıda ezilme, beyin yaralanması, kesik ve morluklara da dikkat çekildi.

Nichols’un aile avukatı Ben Crump, rapor hakkında kendilerinin bilgilendirildiğini aktararak, "Resmi otopsi raporu, bu anlamsız trajedi için adalet arama taahhüdümüzü daha da ileriye taşıyor." ifadesini kullandı.

Olay

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurularak arabasından indirilmiş, gözaltı işlemi sırasında feci şekilde dövülmüştü.

5’i siyahi 6 polisin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmamış hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols'a hiçbir tıbbi müdahale yapmamıştı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Nichols’un dövülme görüntülerinin yayımlanmasının ardından Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde polis şiddetine karşı gösterileri düzenlenmişti.

Memphis Polis Teşkilatı, olaya karışan 6 polisi görevden uzaklaştırmış, 3 itfaiye çalışanının da işine son verilmişti. Olaya karışan polisler hakkında "cinayet" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Nichols’un annesi, Memphis şehir yönetimi ve polis departmanına ayrıca 550 milyon dolarlık federal tazminat davası açmıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Almanya'da yangın: Biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:43
Mersin'de otobüsle minibüs çarpıştı: 8 yaralı
00:43
Bandırma ve Erdek'te terör operasyonu: 5 gözaltı
00:32
Çin'den ABD'ye mesaj: Ekonomik baskı ve kısıtlamalar kalkınmamızı durduramaz
00:51
EPDK'nın ücretsiz doğal gaz tüketimi kararı yürürlüğe girdi
00:21
Belçika'da terör saldırısı planladıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı
00:19
UNICEF: Sudan'da çatışmanın başlangıcından bu yana 190 çocuk öldürüldü
Van Gölü’ndeki çekilmeler ciddi boyuta ulaştı
Van Gölü’ndeki çekilmeler ciddi boyuta ulaştı
FOTO FOKUS
Şehit Aybüke Yalçın petrol sahası açıldı: Hedef günlük 100 bin varil
Şehit Aybüke Yalçın petrol sahası açıldı: Hedef günlük 100 bin varil
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ