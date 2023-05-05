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Dünya
AA 05.05.2023 00:17

UNICEF: Sudan'da çatışmanın başlangıcından bu yana 190 çocuk öldürüldü

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Sudan'da çatışmanın başlamasından bu yana 190 çocuğun öldürüldüğünü, 1700 çocuğun yaralandığını açıkladı.

UNICEF: Sudan'da çatışmanın başlangıcından bu yana 190 çocuk öldürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, her çatışmada olduğu gibi çocukların en çok etkilenenlerin arasında bulunduğunu, onların korunması için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Tüm taraflara uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve çocukların güvenliğini sağlamaları çağrısında bulunan Russell, "Sudan'daki durum korkunç ve çocuklar hayatlarıyla bunun bedelini ödüyor. Çatışma çocuklar için durmalı." ifadelerini kullandı.

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Russell, tarafların tıbbi tesisler, okullar, su ile sıhhi tesisatlar ve diğer altyapılara yönelik saldırıların durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

UNICEF'in de Sudan'daki tesislerinin zarar gördüğünü ve kaynaklarının yağmalandığını bildiren Russell, bu durumun yardım çalışmalarını ciddi anlamda olumsuz etkilediğini kaydetti.

Russell, "UNICEF, aynı zamanda Sudan'daki çocukların barış ortamında büyümesi ve geleceğe umutla bakması için krize uzun vadeli bir siyasi çözüm bulunması için çağrıda bulunuyor." ifadesini kullandı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 550'ye, yaralıların sayısının ise 4 bin 926'ya yükseldiğini açıklamıştı.

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