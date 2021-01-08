Belçika Başbakanı Alexander De Croo başkanlığında toplanan İstişare Komitesi, azalan yeni vaka ve ölüm sayılarına rağmen tedbirleri gevşetmek için erken olduğunu kararlaştırdı.

De Croo, toplantı sonundaki açıklamasında, Noel tatilinin bitimiyle tatilden dönenlerin ve hafta başında okulların yeniden açılmasının salgına oluşturacağı etkiyi görmek gerektiğini söyledi.

Belçika'da yazın bitimiyle başlayan ikinci dalgada COVID-19 vakalarının ve ölümlerin hızla artması üzerine ekim ayında bazı tedbirlere başvurulmuştu. Bunlar arasında restoran, bar ve kafelerin kapatılması, temel ihtiyaç malzemesi satan mağazalar hariç tüm dükkanların kapatılması, gece sokağa çıkma kısıtlaması ve mümkün olan işlerde evden çalışma zorunluluğu gibi uygulamalar bulunuyordu.

Federal hükümet ve yerel yönetimler, özellikle evden çalışma zorunluluğuna uyulup uyulmadığını, ülkeye seyahatten dönenlerin test yaptırma ve karantina uyguladığını tespit etmek için denetimlere başlamayı planlıyor.

Belçika'da ekim ayında günlük ortalama 15 binin üzerine çıkan yeni vaka sayıları 1660'a kadar düşmüş durumda. Ülkede bugüne kadar 658 bin kişi virüse yakalandı. Bu kişilerin 19 bin 936'sı yaşamını yitirdi.