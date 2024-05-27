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Dünya
TRT Haber 27.05.2024 22:18

Belçika'da "renkli" çiftçi protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çiftçiler bir kez daha protesto için bir araya geldi. Bu kez yanlarında inek maketleri vardı. Süt üreticileri, maketleri taşıyan bir traktörü, Avrupa Parlamentosu'nun önüne çekti, fiyat artışı talep etti.

Süt üreticileri, ülke bayraklarının rengini taşıyan 20 inek maketi ile Brüksel sokaklarına indi, ineklerin çanını çaldı.

Çiftçiler, maketleri taşıyan bir traktörü Avrupa Parlamentosu'nun önüne çekti.

Almanya, İtalya, Fransa, Litvanya, İrlanda, Belçika ve Danimarka'dan protestocular, fiyat artışı talep etti; açtıkları pankartlarla milletvekillerine seslerini duyurmaya çalıştı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çiftçiler bir süredir protestolar düzenliyor.

Şartlarının iyileştirilmesini ve üreticiye yapılan ödemelerin artırılmasını istiyor.

Ukrayna'dan ithal edilen tarım ürünlerine, piyasayı düşürdüğü gerekçesi ile tepki gösteriyor.  

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