Belçika'da bir öğretmenin öğrencisini tartaklayıp yere fırlattığı görüntüler konuşuluyor.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler Anvers kentindeki bir okulda kaydedildi.

Görüntülerde öğretmen öğrenciler arasındaki kavgayı ayırmaya çalışıyor. Ancak birbirlerine şiddet uygulayan öğrencilerin arasına giren öğretmen de

onlardan farklı davranmıyor.

Şiddete şiddetle karşılık verdi

Yakasından tuttuğu öğrencisini sarsıp tartaklıyor. Ardından yere fırlatıyor. Yerden kaldırıp tekrar fırlatmak üzereyken görüntü son buluyor.

Görüntünün paylaşılmasının ardından okul yönetimi açıklama yaptı. "Davayı takip ediyor ve ilgililerle görüşüyoruz" ifadesi kullanıldı. Okuldaki tüm öğrencilere bir mektup göndererek görüntünün kaldırılması istendi.

