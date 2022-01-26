Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 18:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Belçika'da kavga eden öğrencisini yere fırlatan öğretmene tepki yağdı
Belçika'da bir öğretmen kavga eden öğrencilerini ayırmak için şiddete başvurdu. Araya girdiği kavgada yakasından tuttuğu öğrencisini yere fırlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.
Belçika'da bir öğretmenin öğrencisini tartaklayıp yere fırlattığı görüntüler konuşuluyor.
Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler Anvers kentindeki bir okulda kaydedildi.
Görüntülerde öğretmen öğrenciler arasındaki kavgayı ayırmaya çalışıyor. Ancak birbirlerine şiddet uygulayan öğrencilerin arasına giren öğretmen de
onlardan farklı davranmıyor.
Şiddete şiddetle karşılık verdi
Yakasından tuttuğu öğrencisini sarsıp tartaklıyor. Ardından yere fırlatıyor. Yerden kaldırıp tekrar fırlatmak üzereyken görüntü son buluyor.
Görüntünün paylaşılmasının ardından okul yönetimi açıklama yaptı. "Davayı takip ediyor ve ilgililerle görüşüyoruz" ifadesi kullanıldı. Okuldaki tüm öğrencilere bir mektup göndererek görüntünün kaldırılması istendi.
Etiketler: Belçika
Sıradaki Haber
Fed'in faiz kararı öncesi New York borsası yükselişle açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz