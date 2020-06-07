Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 21 kişinin COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 10 azalarak 111'e düştüğü belirtildi.

COVID-19 vaka sayısının 154 artarak 59 bin 226'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 15 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı bine yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Restoranların yüzde 20'si kapılarını açmayı planlamıyor

Belçika Güvenlik Konseyinin 8 Haziran'da restoran, kafe, bar ve otellerin açılmasına izin vermesinin ardından anketler, ülkedeki restoranların yüzde 20'sinin kapılarını açmayı planlamadığını ortaya koydu.

Anket katılımcıları, açılma için belirlenen şartların çok katı olduğunu, bunlara uyulması durumunda kar payının çok düşük olacağını, bu nedenle kapalı kalmayı tercih ettiklerini aktardı.

