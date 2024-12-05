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Dünya
AA 05.12.2024 13:10

Belçika'da çiftçiler traktörleriyle ana yolları kapattı

Belçikalı çiftçiler, traktörleriyle ana yolları kapatarak Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasını protesto etti.

Belçika'da çiftçiler traktörleriyle ana yolları kapattı
[Fotograf: AFP]

Belçika'nın Valon Bölgesi’ndeki çiftçi birliklerinin çağrısıyla, yüzlerce çiftçi ülkenin ana yollarında protestolar düzenlemeye başladı.

Ülkeyi Fransa ve Hollanda’ya bağlayan bazı ana yolları da traktörleriyle kapatan çiftçiler, trafik akışını engelledi.

Belçikalı çiftçiler, AB'nin Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın da üyeleri olduğu MERCOSUR ile yapmayı planladığı ve et ürünlerini de kapsayan serbest ticaret anlaşmasını engellemek istiyor.

AB'nin MERCOSUR ile 1999'dan bu yana sürdürdüğü serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Anlaşma ile AB'nin MERCOSUR ülkelerinden tarım ürünleri ve et ithalatının önünün açılması öngörülüyor. AB yetiştiricileri, bölgeden ucuz et ithalatına "haksız rekabet" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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