İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Nablus'un Eski Şehir bölgesi dahil, kentin birçok noktasına baskın düzenleyen İsrail askerleri sokaklarda ateş açtı.

Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek arama yapan İsrail askerleri, 7 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk, 803 Filistinli hayatını kaybetti.