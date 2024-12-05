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Dünya
AA 05.12.2024 12:41

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında kadınlar, yaralı ve eski tutukluların da olduğu 28 kişiyi gözaltına aldığı duyuruldu.

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Kalkilya, Tulkerim, Tubas, El-Halil ve Ramallah kentlerine baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamaya göre, aralarında iki kadın, bir yaralı ve eski tutukluların da olduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, söz konusu yaralıyı, İsrail ordusundan özel bir ekibin Nablus kentindeki Arab İhtisas Hastanesinde gözaltına aldığı da paylaşıldı.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 803 Filistinli hayatını kaybetti.

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