Belçika'da 131 milyon euroluk COVID-19 aşısı ve tıbbi malzeme imha edilecek

Belçika basınındaki haberlerde, imha edilecek aşı miktarının 3,5 milyon doz olduğu, bunun Belçika'nın şu ana kadar almayı planladığı 54 milyon doz aşının yüzde 6,5'ine tekabül ettiği bildirildi. İmha edilecek olanların ilk üretilen ve virüsün ilk varyantına karşı geliştirilen aşılar olduğu belirtildi.

Aşıların yanı sıra kullanım süresi dolan çok sayıda test kiti ile standartlara uymayan maskelerin de imha edilecekler arasında yer aldığı kaydedildi.

Tıbbi malzemeler ve aşılarla birlikte 131 milyon euroluk ürün yok edilecek. İmha işlemi de 310 bin euro tutacak.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, konuyla ilgili açıklamasında, "Eşi görülmemiş ve büyük belirsizlikler içeren sağlık krizi sırasında bir hükümete göre halkı korumak için elinden gelen her şeyi yapmaktır. Bu nedenle salgının ilk dalgasında, malzemenin az bulunduğu bir dönemde önceki hükümet çok büyük miktarlarda tıbbi malzeme almış. Şimdi bunların süresi dolduğu için imha etmek zorundayız." ifadesini kullandı

Vandenbroucke, tüm Avrupa ülkelerinde yüksek miktarlarda aşıların imha edildiğini veya edileceğini, Belçika'daki yüksek aşılama oranları sayesinde imha edilecek miktarın diğer ülkelerin yanında düşük kaldığını söyledi.